Военные Нигерии заявили, что в результате авиаудара в штате Борно на северо-востоке страны погибли более 40 боевиков группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP). Операция была проведена 10 октября против ячейки боевиков в деревне Баду, расположенной к югу от Гудумбали в районе местного самоуправления Гузамала.

Воздушная разведка перед ударом

Представитель Объединенной оперативной группы «Хадин Кай» Мохаммед Гони сообщил, что операции предшествовали разведданные о сосредоточении боевиков ISWAP для скоординированных атак на военнослужащих в зоне ответственности Сектора 3. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

По словам Гони, воздушный компонент оперативной группы вел наблюдение за передвижениями боевиков вблизи предполагаемых укрытий и логистических объектов. После этого был нанесен точный удар по зданию, где находились члены группировки.

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Уничтоженная техника боевиков

Предварительные данные агентурной разведки и оценка результатов удара, по заявлению военных, свидетельствуют о гибели более 40 боевиков, среди которых был один из командиров ISWAP. Также, как утверждает представитель операции, были уничтожены два автомобиля и около 20 мотоциклов, использовавшихся для передвижения, логистики и нападений.

Гони заявил, что боевики принадлежали к мобильному подразделению «Мурабитун», ответственному за патрулирование, координацию атак и поддержание деятельности ISWAP в районе. Военные продолжают оценивать полный масштаб нанесенного ущерба.

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