尼日利亚军方表示，该国东北部博尔诺州的一次空袭造成40多名“西非伊斯兰国”（ISWAP）武装人员死亡。行动于10月10日展开，目标是古杜姆巴利以南、古扎马拉地方政府区域内巴杜村的一个武装人员据点。

打击前的空中侦察

“哈丁凯”联合特遣部队发言人穆罕默德·戈尼表示，此次行动之前获得的情报显示，ISWAP武装人员正集结，准备在第3区责任区内对军方人员发动协同袭击。Premium Times Nigeria对此进行了报道。

戈尼称，特遣部队的空中力量监视了武装人员在疑似藏身处和后勤设施附近的活动。随后，部队对一栋有该组织成员藏身的建筑实施了精确打击。

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武装人员装备被摧毁

军方表示，初步的人力情报和打击效果评估显示，超过40名武装人员死亡，其中包括一名ISWAP指挥官。行动发言人还称，两辆汽车和约20辆用于移动、后勤和袭击的摩托车被摧毁。

戈尼表示，这些武装人员隶属于机动“穆拉比通”分队，该分队负责巡逻、协调袭击并维持ISWAP在该地区的活动。军方仍在评估所造成损失的全部规模。

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