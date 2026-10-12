Nigeryjskie wojsko poinformowało, że w wyniku nalotu w stanie Borno na północnym wschodzie kraju zginęło ponad 40 bojowników Islamskiego Państwa w Afryce Zachodniej (ISWAP). Operację przeprowadzono 10 października przeciwko komórce bojowników w wiosce Badu, położonej na południe od Gudumbali w obszarze samorządowym Guzamala.

Rozpoznanie lotnicze przed uderzeniem

Rzecznik Połączonej Grupy Zadaniowej Operacja Hadin Kai, Mohammed Goni, przekazał, że operację poprzedziły dane wywiadowcze dotyczące gromadzenia się bojowników ISWAP w celu przeprowadzenia skoordynowanych ataków na wojskowych w obszarze odpowiedzialności Sektora 3. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Według Goniego komponent powietrzny grupy zadaniowej prowadził obserwację ruchów bojowników w pobliżu przypuszczalnych kryjówek i obiektów logistycznych. Następnie przeprowadzono precyzyjne uderzenie w budynek, w którym znajdowali się członkowie ugrupowania.

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Zniszczony sprzęt bojowników

Wstępne dane wywiadu agenturalnego oraz ocena skutków uderzenia, według oświadczenia wojska, wskazują na śmierć ponad 40 bojowników, wśród których był jeden z dowódców ISWAP. Zniszczono również dwa pojazdy i około 20 motocykli wykorzystywanych do przemieszczania się, logistyki i ataków, jak twierdzi rzecznik operacji.

Goni oświadczył, że bojownicy należeli do mobilnej jednostki Murabitun, odpowiedzialnej za patrole, koordynowanie ataków i podtrzymywanie działalności ISWAP w tym rejonie. Wojsko nadal ocenia pełną skalę wyrządzonych szkód.

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