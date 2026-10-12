Германия задержала граждан Турции по подозрению в поджоге станции Starlink в Польше

В ФРГ правоохранительные органы задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в польском населённом пункте Воля Кробовска недалеко от Варшавы. Задержание стало результатом совместной операции польской полиции, Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский сообщил, что подозреваемым инкриминируют совершение саботажа и диверсионных действий в интересах иностранной разведки.

Источник: Заявление Марцина Кервинского в соцсети X.

Вечером 23 сентября в деревне Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Польские власти подозревают, что возгорание могло быть умышленным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на наземной станции Starlink в Мазовецком воеводстве «выглядит нехорошо», хотя он воздерживается от окончательных оценок относительно диверсии до получения стопроцентного подтверждения.

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