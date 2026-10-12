Оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал-майор Иринеуш Новак заявил, что поставки из США ракет PAC-3 MSE для систем Patriot будут осуществляться с задержкой. Об этом он сказал во время Warsaw Security Forum, сообщает RMF24.

Задержки также в странах Балтии

По словам Новака, ракеты PAC-3 MSE для польских систем Patriot не поступят в запланированные сроки. Он добавил, что задержки коснутся не только Польши, но и государств Балтии.

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Как объяснил командующий, причиной являются обязательства Соединенных Штатов на других театрах военных действий в мире. По его словам, проблема особенно заметна именно при выполнении заказов на ракеты PAC-3 MSE.

Контракты на HIMARS

Новак также заявил, что не уверен в выполнении в установленные сроки контрактов на системы HIMARS. Он отметил, что текущая ситуация повлияет на реализацию других соглашений, а также может вызвать новые задержки с запланированными заказами и контрактами, которые уже заключены.

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