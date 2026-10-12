Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych Polski, generał dywizji Ireneusz Nowak, oświadczył, że dostawy ze Stanów Zjednoczonych pocisków PAC-3 MSE dla systemów Patriot będą opóźnione. Powiedział o tym podczas Warsaw Security Forum, informuje RMF24.

Opóźnienia także w państwach bałtyckich

Według Nowaka pociski PAC-3 MSE dla polskich systemów Patriot nie dotrą w planowanych terminach. Dodał, że opóźnienia dotkną nie tylko Polski, ale także państwa bałtyckie.

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Jak wyjaśnił dowódca, przyczyną są zobowiązania Stanów Zjednoczonych na innych teatrach działań wojennych na świecie. Według niego problem jest szczególnie widoczny właśnie w realizacji zamówień na pociski PAC-3 MSE.

Kontrakty na HIMARS

Nowak oświadczył również, że nie jest pewien realizacji w ustalonych terminach kontraktów na systemy HIMARS. Zaznaczył, że obecna sytuacja wpłynie na realizację innych umów, a także może spowodować nowe opóźnienia w przypadku planowanych zamówień i kontraktów, które zostały już zawarte.

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