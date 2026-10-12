Легендарный чешский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек подверг резкой критике президента США Дональда Трампа, назвав его «предателем демократического мира». Поводом для такого заявления стало разрешение главы Белого дома на экспорт российского дизельного топлива в США, что фактически ослабило санкции против энергетического сектора России.

В своём посте в социальной сети Х Гашек заявил, что Трамп готов предать интересы собственной страны и сограждан ради личной выгоды. Спортсмен, который после завершения карьеры активно комментирует политические события, последовательно выступает против дипломатических уступок России, призывает к отстранению российских спортсменов от международных соревнований и критикует контакты Вашингтона с Кремлем по поводу войны в Украине.

Источник: Социальная сеть Х Доминика Гашека

Министр иностранных дел Польши прокомментировал сообщение о договоренности США о закупке российского дизельного топлива. Он обратил внимание на то, что в самой Москве сообщают о дефиците топлива.

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грэма в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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