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Легендарний чеський хокейний воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек гостро розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його «зрадником демократичного світу». Приводом для такої заяви став дозвіл очільника Білого дому на експорт російського дизельного пального до США, що фактично послабило санкції проти енергетичного сектору росії.

У своєму дописі в соцмережі Х Гашек заявив, що Трамп готовий зрадити інтереси власної країни та співгромадян задля особистої вигоди. Спортсмен, який після завершення кар'єри активно коментує політичні події, послідовно виступає проти дипломатичних поступок росії, закликає до відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань і критикує контакти Вашинґтона з кремлем щодо війни в Україні.

Джерело: Соціальна мережа Х Домініка Гашека

Міністр закордонних справ Польщі прокоментував повідомлення про домовленість США щодо закупівлі російського дизеля. Він звернув увагу на те, що в самій Москві повідомляють про дефіцит пального.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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