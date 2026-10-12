В Польше во втором квартале 2026 года в очередях на медицинские услуги находились 980 тыс. пациентов со срочными направлениями — на 62,8 тыс. больше, чем в первом квартале, и на 180 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Interia со ссылкой на отчет о деятельности Национального фонда здравоохранения Польши, к которому, по данным издания, получила доступ газета Rzeczpospolita.

В отчете проанализировали очереди на более чем 200 видов медицинских услуг. В частности, на магнитно-резонансную томографию во втором квартале ждали 145,3 тыс. пациентов со срочными направлениями. Это на 35 тыс. больше, чем в предыдущем квартале, и на 38,3 тыс. больше в годовом выражении.

Очереди на МРТ и физиотерапию

Медианное время ожидания магнитно-резонансной томографии для срочных пациентов составило 33 дня — на четыре дня больше, чем во втором квартале 2025 года. Больше всего таких пациентов зафиксировали в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах. Также выросло число пациентов в стабильном состоянии, ожидавших этого обследования.

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Увеличилось число как срочных, так и стабильных пациентов в очередях на компьютерную томографию, гастроскопию и колоноскопию. Наиболее сложной ситуация была в амбулаторной физиотерапии: там в очереди находились около 500 тыс. человек, что на 80 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года. Медианный срок ожидания для пациентов со срочными направлениями достиг 115 дней, увеличившись за год на 14 дней.

Стабильные показатели для больниц

В то же время число пациентов в стабильном состоянии, ожидавших госпитализации, осталось примерно на уровне 640 тыс. человек. Очередь на консультации специалистов в рамках амбулаторной специализированной помощи немного сократилась: с 3,63 млн человек во втором квартале 2025 года до 3,58 млн во втором квартале 2026 года.

Эксперты, которых цитирует Rzeczpospolita, предположили, что увеличение числа срочных пациентов может быть связано с тем, что врачи из-за длительного ожидания некоторых обследований чаще выдают направления в срочном порядке.

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