2026年第二季度，波兰有98万名持紧急转诊单的患者在排队等待医疗服务，比第一季度增加6.28万人，比一年前增加18万人。Interia报道称，该数据来自波兰国家健康基金活动报告；据该媒体称，《Rzeczpospolita》报获得了这份报告。

该报告分析了超过200类医疗服务的排队情况。其中，第二季度有14.53万名持紧急转诊单的患者等待磁共振成像检查。这比上一季度增加3.5万人，同比增加3.83万人。

磁共振成像和物理治疗的排队情况

紧急患者等待磁共振成像检查的中位时间为33天，比2025年第二季度长4天。此类患者数量最多的是西里西亚、小波兰和马佐夫舍省。等待这项检查的病情稳定患者人数也有所增加。

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排队等待计算机断层扫描、胃镜检查和结肠镜检查的紧急及病情稳定患者人数均有所增加。门诊物理治疗的情况最为困难：约有50万人在排队，比2025年同期增加8万人。持紧急转诊单患者的中位等待时间达到115天，一年内增加14天。

医院指标保持稳定

与此同时，等待住院的病情稳定患者人数仍大致维持在64万人。门诊专科医疗中的专科医生咨询排队人数略有减少：从2025年第二季度的363万人降至2026年第二季度的358万人。

《Rzeczpospolita》援引的专家认为，紧急患者人数增加可能与医生因某些检查等待时间过长而更频繁开具紧急转诊单有关。

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