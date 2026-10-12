W Polsce w drugim kwartale 2026 roku w kolejkach do świadczeń medycznych znajdowało się 980 tys. pacjentów z pilnymi skierowaniami — o 62,8 tys. więcej niż w pierwszym kwartale i o 180 tys. więcej niż rok wcześniej. Poinformowała o tym Interia, powołując się na raport z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego, według portalu, dotarła gazeta Rzeczpospolita.

W raporcie przeanalizowano kolejki do ponad 200 rodzajów świadczeń medycznych. W szczególności na rezonans magnetyczny w drugim kwartale czekało 145,3 tys. pacjentów z pilnymi skierowaniami. To o 35 tys. więcej niż w poprzednim kwartale i o 38,3 tys. więcej w ujęciu rocznym.

Kolejki do rezonansu magnetycznego i fizjoterapii

Mediana czasu oczekiwania na rezonans magnetyczny dla pilnych pacjentów wyniosła 33 dni — o cztery dni więcej niż w drugim kwartale 2025 roku. Najwięcej takich pacjentów odnotowano w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Wzrosła także liczba pacjentów w stanie stabilnym oczekujących na to badanie.

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Wzrosła liczba zarówno pilnych, jak i stabilnych pacjentów w kolejkach do tomografii komputerowej, gastroskopii i kolonoskopii. Najtrudniejsza sytuacja była w fizjoterapii ambulatoryjnej: w kolejce znajdowało się tam około 500 tys. osób, czyli o 80 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Mediana czasu oczekiwania dla pacjentów z pilnymi skierowaniami sięgnęła 115 dni, zwiększając się o 14 dni w ciągu roku.

Stabilne wskaźniki dla szpitali

Jednocześnie liczba pacjentów w stanie stabilnym, którzy czekali na hospitalizację, pozostała na poziomie około 640 tys. osób. Kolejka do konsultacji specjalistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nieznacznie się skróciła: z 3,63 mln osób w drugim kwartale 2025 roku do 3,58 mln w drugim kwartale 2026 roku.

Eksperci cytowani przez Rzeczpospolitą przypuszczali, że wzrost liczby pilnych pacjentów może być związany z tym, iż lekarze z powodu długiego oczekiwania na niektóre badania częściej wystawiają skierowania w trybie pilnym.

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