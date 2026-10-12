В ОАЭ глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что Соединенные Штаты и их региональные партнеры развертывают на Ближнем Востоке крупнейшую в мире интегрированную систему противовоздушной обороны. По его словам, она должна сдерживать иранские атаки и быть частью долгосрочной архитектуры безопасности региона.

Купер выступил с записанным обращением к участникам шестой ежегодной конференции Trends Global в Абу-Даби, сообщает The National. Выступление состоялось через несколько дней после атаки йеменских хуситов на главный аэропорт Эр-Рияда, в результате которой, по данным издания, погибли 13 человек и более 300 получили ранения.

Интегрированная сеть ПВО

Адмирал заявил, что в начале года, во время операции Epic Fury, США и партнеры испытали в боевых условиях сеть противовоздушной обороны Ближнего Востока, известную как MEAD. По утверждению Купера, военные США и стран-партнеров впервые соединили национальные системы в реальном времени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Он также заявил, что интегрированный щит перехватил тысячи иранских ударных беспилотников и ракет. Купер назвал совместные учения, взаимодействие военных и совместимость систем необходимыми для противодействия ракетам, дронам, киберугрозам и атакам из космоса.

Заявления по Ирану

Посол США при ООН Майк Уолц в видеообращении на конференции заявил, что Иран все больше изолируется. Он также сказал, что Ливан, Ирак и Сирия якобы не хотят и дальше быть инструментами Тегерана.

По данным The National, Вашингтон и Тегеран в последние недели обменивались предложениями о прекращении конфликта и повторном открытии Ормузского пролива. Издание пишет, что президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут усилиться после промежуточных выборов в США.

Читай нас в