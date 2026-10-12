在阿联酋，美国中央司令部司令布拉德·库珀上将表示，美国及其地区伙伴正在中东部署全球最大的综合防空系统。据他称，该系统旨在威慑伊朗的袭击，并成为该地区长期安全架构的一部分。

库珀向在阿布扎比举行的第六届年度Trends Global会议与会者发表了录制讲话，The National报道称。此次讲话是在也门胡塞武装袭击利雅得主要机场数日后发表的；据该媒体报道，袭击造成13人死亡、300多人受伤。

综合防空网络

这位上将表示，今年年初在“史诗之怒”行动期间，美国及其伙伴在实战条件下测试了被称为MEAD的中东防空网络。库珀称，美国及伙伴国军方首次实时连接了各自的国家系统。

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他还表示，这一综合防护盾拦截了数千架伊朗攻击无人机和导弹。库珀称，联合演习、军方协作和系统互操作性对于应对导弹、无人机、网络威胁和来自太空的攻击是必要的。

有关伊朗的表态

美国常驻联合国代表迈克·沃尔茨在会议的视频讲话中表示，伊朗正变得日益孤立。他还称，黎巴嫩、伊拉克和叙利亚据称不希望继续成为德黑兰的工具。

据The National报道，华盛顿和德黑兰近几周就结束冲突及重新开放霍尔木兹海峡交换了提议。该媒体写道，美国总统唐纳德·特朗普拒绝了德黑兰的最新提议，并警告称，美国中期选举后军事行动可能升级。

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