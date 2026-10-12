W ZEA szef Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, oświadczył, że Stany Zjednoczone i ich regionalni partnerzy rozmieszczają na Bliskim Wschodzie największy na świecie zintegrowany system obrony powietrznej. Według niego ma on powstrzymywać irańskie ataki i stanowić część długoterminowej architektury bezpieczeństwa regionu.

Cooper wygłosił nagrane wystąpienie do uczestników szóstej dorocznej konferencji Trends Global w Abu Zabi, informuje The National. Wystąpienie odbyło się kilka dni po ataku jemeńskich Huti na główne lotnisko Rijadu, w wyniku którego, według publikacji, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Zintegrowana sieć obrony powietrznej

Admirał oświadczył, że na początku roku, podczas operacji Epic Fury, USA i partnerzy przetestowali w warunkach bojowych sieć obrony powietrznej Bliskiego Wschodu, znaną jako MEAD. Według Coopera wojskowi USA i państw partnerskich po raz pierwszy połączyli swoje krajowe systemy w czasie rzeczywistym.

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Oświadczył również, że zintegrowana tarcza przechwyciła tysiące irańskich dronów uderzeniowych i rakiet. Cooper uznał wspólne ćwiczenia, współdziałanie sił zbrojnych i interoperacyjność systemów za konieczne do przeciwdziałania rakietom, dronom, zagrożeniom cybernetycznym i atakom z kosmosu.

Oświadczenia dotyczące Iranu

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz oświadczył w nagranym wystąpieniu na konferencji, że Iran coraz bardziej się izoluje. Powiedział również, że Liban, Irak i Syria rzekomo nie chcą nadal być narzędziami Teheranu.

Według The National Waszyngton i Teheran w ostatnich tygodniach wymieniali się propozycjami dotyczącymi zakończenia konfliktu i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Publikacja pisze, że prezydent USA Donald Trump odrzucił ostatnią propozycję Teheranu i ostrzegł, że operacje wojskowe mogą nasilić się po wyborach uzupełniających w USA.

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