Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Синан Селен предупредил, что стране следует готовиться к возможным новым покушениям. Как сообщает RMF24, он заявил, что действия российских спецслужб России — государства-агрессора — могут представлять прямую угрозу безопасности граждан Германии. По оценке служб, Россия может планировать убийства на территории Германии.

Предупреждение главы BfV

В понедельник Селен заявил, что Германия должна учитывать возможность новых покушений. Он подчеркнул, что ситуация серьезная, а также необходимость создать действенную систему защиты от таких атак.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инцидент в аэропорту Лейпцига

Контекстом предупреждения стал инцидент в августе в аэропорту Лейпцига: по данным RMF24, немецкие службы сорвали попытку покушения с применением дронов. Подробности операции не разглашаются. Немецкая контрразведка опасается повторения подобных случаев. Издание отмечает, что этот эпизод стал предупреждающим сигналом.

Читай нас в