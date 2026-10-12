Глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) Сінан Селен попередив, що країні слід готуватися до можливих нових замахів. Як повідомляє RMF24, він заявив, що дії російських спецслужб Росії — держави-агресора — можуть становити безпосередню загрозу безпеці громадян Німеччини. За оцінкою служб, Росія може планувати убивства на території Німеччини.

Попередження глави BfV

У понеділок Селен заявив, що Німеччина має враховувати можливість нових замахів. Він наголосив, що ситуація є серйозною, а також на потребі створити дієву систему захисту від таких атак.

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Інцидент в аеропорту Лейпцига

Контекстом попередження став інцидент у серпні в аеропорту Лейпцига: за даними RMF24, німецькі служби зірвали спробу замаху із застосуванням дронів. Подробиці операції не розголошують. Німецька контррозвідка побоюється повторення подібних випадків. Видання зазначає, що цей епізод став попереджувальним сигналом.

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