Szef niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Sinan Selen ostrzegł, że kraj powinien przygotować się na możliwe nowe zamachy. Jak informuje RMF24, oświadczył, że działania rosyjskich służb specjalnych Rosji — państwa agresora — mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Niemiec. Według oceny służb Rosja może planować zabójstwa na terytorium Niemiec.

Ostrzeżenie szefa BfV

W poniedziałek Selen oświadczył, że Niemcy muszą brać pod uwagę możliwość nowych zamachów. Podkreślił, że sytuacja jest poważna, a także potrzebę stworzenia skutecznego systemu ochrony przed takimi atakami.

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Incydent na lotnisku w Lipsku

Kontekstem ostrzeżenia był incydent w sierpniu na lotnisku w Lipsku: według RMF24 niemieckie służby udaremniły próbę zamachu z użyciem dronów. Szczegóły operacji nie zostały ujawnione. Niemiecki kontrwywiad obawia się powtórzenia podobnych przypadków. Portal zaznacza, że ten epizod stał się sygnałem ostrzegawczym.

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