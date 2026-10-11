在日本金泽，31岁的职业将棋棋手西山朋佳获得了进入开放职业将棋体系并成为首位拥有棋士资格的女性的权利。据《日本时报》报道，她在第五次赢得女子白玲头衔后获得了这一资格。

白玲系列赛获胜

在五番胜负制系列赛的第五局中，西山朋佳经过118手击败了34岁的福间香奈。系列赛最终比分为4:1。两位棋手在女子职业女流棋士体系中都各拥有四个头衔。

赛后，西山朋佳表示，她目前无法回答是否会行使成为棋士的权利。她必须在两周内公布决定。在随后举行的新闻发布会上，这名将棋棋手表示，获得这一资格让她“重新感到坚定”，并指出，她希望在征询身边人士的意见后冷静地仔细考虑一切。

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获得棋士资格的途径

职业将棋中的棋士和女流棋士体系并不相同。女流棋士资格仅面向女性，而棋士可以是男性也可以是女性。

日本将棋协会于2025年6月引入了一项新规则。该规则赋予五次赢得享有盛誉的白玲头衔的女性以四段或更高段位成为棋士的权利。

在这项规则出台前，棋手可通过两种途径进入棋士体系：在研修机构Shoreikai的三段棋手比赛系列中取得成功，或通过转入考试。西山朋佳于2010年、14岁时进入Shoreikai，但她与棋士资格失之交臂，并于2021年25岁时离开该机构。她也未能通过转入考试，在2024年9月至2025年1月期间对阵五名四段棋手的比赛中取得两胜三负。

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