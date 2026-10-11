В Канадзаве, Япония, 31-летняя профессиональная сёгистка Томока Нисияма получила право перейти в открытую профессиональную систему сёги и стать первой женщиной со статусом киси. Это право она получила после пятой победы в женском титуле Хакурэй, сообщает The Japan Times.

Победа в серии Хакурэй

В пятом матче серии до четырёх побед Нисияма обыграла 34-летнюю Кану Фукуму за 118 ходов. Итоговый счёт серии составил 4:1. Обе игрока имеют по четыре титула в женской профессиональной системе дзёрю киси.

После матча Нисияма заявила, что пока не может ответить, воспользуется ли она правом стать киси. Она должна объявить о своём решении в течение двух недель. На последующей пресс-конференции сёгистка сказала, что полученное право дало ей «обновлённое чувство решимости», и отметила, что хочет спокойно всё обдумать после консультаций с людьми из своего окружения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пути к статусу киси

Системы киси и дзёрю киси в профессиональных сёги различаются. Статус дзёрю киси предназначен только для женщин, тогда как киси могут быть и мужчины, и женщины.

Японская ассоциация сёги ввела новое правило в июне 2025 года. Оно предоставляет женщине, которая пять раз выиграла престижный титул Хакурэй, право стать киси с рангом четвёртого дана или выше.

До появления этого правила игроки могли перейти в систему киси двумя путями: успешно выступить в серии соревнований среди игроков третьего дана в учебном институте Shoreikai или сдать переходной экзамен. Нисияма поступила в Shoreikai в 2010 году, когда ей было 14 лет, но немного не дотянула до статуса киси и покинула институт в 2021 году в возрасте 25 лет. Она также не сдала переходной экзамен, одержав две победы и потерпев три поражения в матчах против пяти игроков четвёртого дана в период с сентября 2024 года по январь 2025 года.

Читай нас в