据美国中央司令部（CENTCOM）称，在船员无视多次警告并试图突破针对伊朗的海上封锁后，美军在阿曼湾使一艘商业货船失去行动能力。半岛电视台报道，消息援引CENTCOM。

CENTCOM表示，周六，一架美国军用战斗机使用精确弹药打击了M/V Ocean Molica号船尾，该船也被称为Arika Sun。该船悬挂巴拿马国旗。美国军方称，此次打击完全使其推进系统失去行动能力，且未对船员造成伤害。CENTCOM称，该船此前离开了伊朗港口，并试图穿越该地区水域。

美国关于封锁的声明

CENTCOM表示，美军于7月14日恢复了对所有进出伊朗港口船只的封锁。在三个月的严格管控期间，美军称其已使4艘商业船只失去行动能力，并迫使135艘船只掉头。

美国军方还表示，在此期间摧毁了10艘油轮，并称这些油轮与伊朗伊斯兰革命卫队价值数十亿美元的影子网络有关联。

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霍尔木兹海峡事件

与此同时，伊斯兰革命卫队表示，其打击了霍尔木兹海峡的一艘船只，并称该船试图使用非法航线。伊朗方面还表示已接管对该海峡的管理控制权，并报告称对属于NatWit的大型天然气运输船NV Sunshine发动了打击。

英国United Kingdom Maritime Trade Operations机构报告称，一艘驶离霍尔木兹海峡的油轮左舷遭不明弹体击中，随后船上起火。据现有信息，船员没有受伤；截至报道时，损坏程度及可能对环境造成的影响仍不清楚。

霍尔木兹海峡是通往产油和产气地区及从该地区离开的唯一海上航线。战争开始前，全球约五分之一的石油和液化天然气供应经由该海峡运输。

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