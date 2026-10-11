США вивели з ладу вантажне судно в Оманській затоці — Al Jazeera

Американські сили вивели з ладу комерційне вантажне судно в Оманській затоці після того, як його екіпаж, за твердженням Центрального командування США (CENTCOM), проігнорував неодноразові попередження та намагався прорвати морську блокаду проти Ірану. Про це з посиланням на CENTCOM повідомляє Al Jazeera.

За заявою CENTCOM, у суботу американський військовий винищувач завдав точного удару боєприпасом по кормі судна M/V Ocean Molica, також відомого як Arika Sun. Судно ходить під прапором Панами. Американське командування стверджує, що удар повністю вивів з ладу його рухову установку, не завдавши шкоди екіпажу. За даними CENTCOM, судно раніше залишило іранський порт і намагалося пройти регіональними водами.

Заяви США про блокаду

CENTCOM заявило, що американські сили відновили блокаду всіх суден, які входять до іранських портів або виходять із них, 14 липня. За три місяці суворого контролю американські військові, за їхніми словами, вивели з ладу чотири комерційні судна та змусили розвернутися 135 суден.

Також командування США заявило про знищення за цей період 10 танкерів, які, за його твердженням, були пов’язані з багатомільярдною тіньовою мережею Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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Інциденти в Ормузькій протоці

Тим часом Корпус вартових ісламської революції заявив, що завдав удару по судну в Ормузькій протоці, яке, за його твердженням, намагалося скористатися незаконним маршрутом. Іранська сторона також заявила, що взяла під контроль управління протокою, та повідомила про удар по великому газовозу NV Sunshine, який належить NatWit.

Британське агентство United Kingdom Maritime Trade Operations повідомило, що танкер, який виходив з Ормузької протоки, зазнав удару невідомим снарядом у лівий борт, після чого на борту виникла пожежа. Екіпаж, за наявними даними, не постраждав; масштаби пошкоджень і можливий вплив на довкілля на час повідомлення залишалися невідомими.

Ормузька протока є єдиним морським маршрутом до нафто- і газовидобувного регіону та з нього. До початку війни через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти й скрапленого природного газу.

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