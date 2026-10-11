США домагатимуться постійного членства Польщі у G20 — RMF24

США заявили, що домагатимуться якнайшвидшого надання Польщі постійного членства в G20. Американська сторона пропонує включити відповідний пункт до підсумкової заяви саміту групи, який запланований на 14–15 грудня в Маямі, повідомляє RMF24.

У Державному департаменті США зазначили, що тривале й стабільне економічне зростання Польщі, а також її дедалі помітніша роль на міжнародній арені роблять країну відповідним учасником дискусій у G20.

Потрібна згода всіх учасників

Нині Польща бере участь у роботі G20 завдяки спеціальному запрошенню Сполучених Штатів. Польські дипломати намагаються перетворити цей статус на постійне місце в групі найбільших економік світу.

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Найближчим часом питання можуть обговорити під час відеоконференції шерпів — представників держав G20, відповідальних за переговори. Для внесення положення про постійне членство Польщі до фінальної декларації необхідна одностайна підтримка всіх членів групи, зокрема Російської Федерації — держави-агресора.

Інші варіанти участі

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач назвав також інші можливі формати участі країни в G20: статус постійного гостя або спостерігача, як у випадку Іспанії, а також подальші запрошення від держав, що головуватимуть у групі.

Президент Польщі Кароль Навроцький планує відвідати Саудівську Аравію, Сенегал і Аргентину в межах кампанії за постійне членство. Міністр фінансів Анджей Доманьський після зустрічі в Мілвокі заявив, що шанси Польщі отримати запрошення наступного року є дуже високими. Польщу на грудневому саміті в Маямі представлятиме Навроцький.

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