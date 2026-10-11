США будут добиваться постоянного членства Польши в G20 — RMF24

США заявили, что будут добиваться скорейшего предоставления Польше постоянного членства в G20. Американская сторона предлагает включить соответствующий пункт в итоговое заявление саммита группы, запланированного на 14–15 декабря в Майами, сообщает RMF24.

В Государственном департаменте США отметили, что длительный и стабильный экономический рост Польши, а также ее все более заметная роль на международной арене делают страну подходящим участником дискуссий в G20.

Необходимо согласие всех участников

Сейчас Польша участвует в работе G20 благодаря специальному приглашению Соединенных Штатов. Польские дипломаты пытаются превратить этот статус в постоянное место в группе крупнейших экономик мира.

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В ближайшее время вопрос могут обсудить во время видеоконференции шерп — представителей государств G20, отвечающих за переговоры. Для внесения положения о постоянном членстве Польши в финальную декларацию необходима единогласная поддержка всех членов группы, в том числе Российской Федерации — государства-агрессора.

Другие варианты участия

Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач также назвал другие возможные форматы участия страны в G20: статус постоянного гостя или наблюдателя, как в случае Испании, а также дальнейшие приглашения от государств, которые будут председательствовать в группе.

Президент Польши Кароль Навроцкий планирует посетить Саудовскую Аравию, Сенегал и Аргентину в рамках кампании за постоянное членство. Министр финансов Анджей Доманьский после встречи в Милуоки заявил, что шансы Польши получить приглашение в следующем году очень высоки. Польшу на декабрьском саммите в Майами будет представлять Навроцкий.

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