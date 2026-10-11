美国表示，将推动尽快授予波兰G20常任成员国资格。美方提议将相关条款纳入该集团峰会的最终声明中。峰会计划于12月14日至15日在迈阿密举行，RMF24报道。

美国国务院指出，波兰长期稳定的经济增长，以及其在国际舞台上日益突出的作用，使该国成为参与G20讨论的合适成员。

需要所有参与者同意

目前，波兰凭借美国的特别邀请参加G20工作。波兰外交官正试图将这一地位转变为在世界最大经济体集团中的永久席位。

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近期，这一问题可能会在G20国家负责谈判的代表——协调人举行的视频会议上讨论。要将有关波兰常任成员资格的条款纳入最终宣言，需要该集团所有成员的一致支持，其中包括俄罗斯联邦——侵略国。

其他参与选项

波兰总统国际政策局局长马尔钦·普日达奇还提到波兰参与G20的其他可能形式：获得常任嘉宾或观察员地位，如西班牙的情况，以及继续获得将担任该集团主席国的国家的邀请。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基计划访问沙特阿拉伯、塞内加尔和阿根廷，作为争取常任成员资格活动的一部分。财政部长安杰伊·多曼斯基在密尔沃基举行的会议后表示，波兰明年获得邀请的可能性非常高。纳夫罗茨基将代表波兰出席12月在迈阿密举行的峰会。

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