USA będą zabiegać o stałe członkostwo Polski w G20 — RMF24

Stany Zjednoczone oświadczyły, że będą zabiegać o jak najszybsze przyznanie Polsce stałego członkostwa w G20. Strona amerykańska proponuje włączenie odpowiedniego punktu do końcowego oświadczenia szczytu grupy, zaplanowanego na 14–15 grudnia w Miami, informuje RMF24.

Departament Stanu USA zaznaczył, że długotrwały i stabilny wzrost gospodarczy Polski, a także jej coraz bardziej widoczna rola na arenie międzynarodowej czynią ten kraj odpowiednim uczestnikiem dyskusji w G20.

Potrzebna jest zgoda wszystkich uczestników

Polska obecnie uczestniczy w pracach G20 dzięki specjalnemu zaproszeniu Stanów Zjednoczonych. Polscy dyplomaci starają się przekształcić ten status w stałe miejsce w grupie największych gospodarek świata.

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W najbliższym czasie kwestia może zostać omówiona podczas wideokonferencji szerpów — przedstawicieli państw G20 odpowiedzialnych za negocjacje. Aby włączyć zapis o stałym członkostwie Polski do końcowej deklaracji, potrzebne jest jednomyślne poparcie wszystkich członków grupy, w tym Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora.

Inne warianty udziału

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz wymienił także inne możliwe formaty udziału Polski w G20: status stałego gościa lub obserwatora, jak w przypadku Hiszpanii, a także kolejne zaproszenia od państw, które będą przewodniczyć grupie.

Prezydent Polski Karol Nawrocki planuje odwiedzić Arabię Saudyjską, Senegal i Argentynę w ramach kampanii na rzecz stałego członkostwa. Minister finansów Andrzej Domański po spotkaniu w Milwaukee oświadczył, że szanse Polski na otrzymanie zaproszenia w przyszłym roku są bardzo wysokie. Polskę na grudniowym szczycie w Miami będzie reprezentował Nawrocki.

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