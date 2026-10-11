Кабмін Пакистану скерував президентові подання про надзвичайний стан — Dawn

Федеральний кабінет Пакистану вирішив запровадити надзвичайний стан у провінції Хайбер-Пахтунхва та скерував відповідне подання президентові Асіфу Алі Зардарі для остаточного схвалення. Про це повідомляє Dawn з посиланням на заяву канцелярії прем’єр-міністра.

Безпекова ситуація в провінції

На екстреному засіданні федерального кабінету його членів поінформували про безпекову ситуацію в Хайбер-Пахтунхві. У канцелярії прем’єра заявили, що учасники засідання розглянули ситуацію та звернули увагу на, за їхніми словами, «навмисне самоусунення» провінційної влади від боротьби з тероризмом.

Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що уряд Хайбер-Пахтунхви, очолюваний партією PTI, не можна допустити до дестабілізації економіки. Він також говорив про загибель цивільних, поліцейських, працівників сил безпеки, дітей і матерів через тероризм у Хайбер-Пахтунхві та Белуджистані.

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Заяви прем’єра

Шехбаз Шаріф згадав про нещодавню домовленість на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом. За його словами, Пакистан сподівається отримати транш у розмірі 1,2 млрд доларів протягом цього року.

Прем’єр також заявив, що Пакистан неодноразово закликав сусідній Афганістан стримувати терористичні елементи. Окремо він засудив нещодавню атаку хуситів на Саудівську Аравію та наголосив на солідарності Пакистану з королівством.

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