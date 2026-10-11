Федеральный кабинет Пакистана решил ввести чрезвычайное положение в провинции Хайбер-Пахтунхва и направил соответствующее представление президенту Асифу Али Зардари для окончательного одобрения. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра.

Ситуация с безопасностью в провинции

На экстренном заседании федерального кабинета его членов проинформировали о ситуации с безопасностью в Хайбер-Пахтунхве. В канцелярии премьера заявили, что участники заседания рассмотрели ситуацию и обратили внимание на, по их словам, «преднамеренное самоустранение» провинциальных властей от борьбы с терроризмом.

Премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что нельзя допустить, чтобы правительство Хайбер-Пахтунхвы, возглавляемое партией PTI, дестабилизировало экономику. Он также говорил о гибели мирных жителей, полицейских, сотрудников сил безопасности, детей и матерей из-за терроризма в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане.

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Заявления премьера

Шехбаз Шариф упомянул о недавней договоренности на уровне персонала с Международным валютным фондом. По его словам, Пакистан надеется получить транш в размере 1,2 млрд долларов в течение этого года.

Премьер также заявил, что Пакистан неоднократно призывал соседний Афганистан сдерживать террористические элементы. Отдельно он осудил недавнюю атаку хуситов на Саудовскую Аравию и подчеркнул солидарность Пакистана с королевством.

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