Federalny rząd Pakistanu postanowił wprowadzić stan wyjątkowy w prowincji Chajber Pasztunchwa i skierował odpowiedni wniosek do prezydenta Asifa Alego Zardariego do ostatecznego zatwierdzenia. Poinformował o tym Dawn, powołując się na oświadczenie kancelarii premiera.

Sytuacja bezpieczeństwa w prowincji

Na nadzwyczajnym posiedzeniu federalnego rządu jego członków poinformowano o sytuacji bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwie. Kancelaria premiera oświadczyła, że uczestnicy posiedzenia rozpatrzyli sytuację i zwrócili uwagę na, jak to określili, „celowe wycofanie się” władz prowincjonalnych z walki z terroryzmem.

Premier Shehbaz Sharif oświadczył, że nie można dopuścić, by rząd Chajber Pasztunchwy kierowany przez partię PTI destabilizował gospodarkę. Mówił również o śmierci cywilów, policjantów, pracowników sił bezpieczeństwa, dzieci i matek w wyniku terroryzmu w Chajber Pasztunchwie i Beludżystanie.

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Oświadczenia premiera

Shehbaz Sharif wspomniał o niedawnym porozumieniu na szczeblu personelu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Według niego Pakistan ma nadzieję otrzymać w tym roku transzę w wysokości 1,2 mld dolarów.

Premier oświadczył również, że Pakistan wielokrotnie wzywał sąsiedni Afganistan do powstrzymania elementów terrorystycznych. Osobno potępił niedawny atak Huti na Arabię Saudyjską i podkreślił solidarność Pakistanu z królestwem.

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