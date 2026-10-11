Американские силы вывели из строя коммерческое грузовое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж, по утверждению Центрального командования США (CENTCOM), проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать морскую блокаду против Ирана. Об этом со ссылкой на CENTCOM сообщает Al Jazeera.

Согласно заявлению CENTCOM, в субботу американский военный истребитель нанес точный удар боеприпасом по корме судна M/V Ocean Molica, также известного как Arika Sun. Судно ходит под флагом Панамы. Американское командование утверждает, что удар полностью вывел из строя его двигательную установку, не причинив вреда экипажу. По данным CENTCOM, судно ранее покинуло иранский порт и пыталось пройти региональными водами.

Заявления США о блокаде

CENTCOM заявило, что американские силы возобновили блокаду всех судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, 14 июля. За три месяца строгого контроля американские военные, по их словам, вывели из строя четыре коммерческих судна и вынудили развернуться 135 судов.

Американское командование также заявило об уничтожении за этот период 10 танкеров, которые, по его утверждению, были связаны с многомиллиардной теневой сетью Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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Инциденты в Ормузском проливе

Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар по судну в Ормузском проливе, которое, по его утверждению, пыталось воспользоваться незаконным маршрутом. Иранская сторона также заявила, что взяла под контроль управление проливом, и сообщила об ударе по крупному газовозу NV Sunshine, принадлежащему NatWit.

Британское агентство United Kingdom Maritime Trade Operations сообщило, что танкер, выходивший из Ормузского пролива, получил удар неизвестным снарядом в левый борт, после чего на борту возник пожар. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал; масштабы повреждений и возможное воздействие на окружающую среду на момент сообщения оставались неизвестными.

Ормузский пролив является единственным морским маршрутом в нефтегазодобывающий регион и из него. До начала войны через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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