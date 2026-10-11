Siły USA unieszkodliwiły komercyjny statek towarowy w Zatoce Omańskiej po tym, jak jego załoga, według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM), zignorowała wielokrotne ostrzeżenia i próbowała przełamać morską blokadę przeciwko Iranowi. Informuje o tym Al Jazeera, powołując się na CENTCOM.

Według oświadczenia CENTCOM w sobotę amerykański myśliwiec wojskowy przeprowadził precyzyjne uderzenie amunicją w rufę statku M/V Ocean Molica, znanego także jako Arika Sun. Statek pływa pod banderą Panamy. Amerykańskie dowództwo twierdzi, że uderzenie całkowicie unieszkodliwiło jego układ napędowy, nie wyrządzając krzywdy załodze. Według CENTCOM statek wcześniej opuścił irański port i próbował przepłynąć przez wody regionalne.

Oświadczenia USA w sprawie blokady

CENTCOM oświadczyło, że siły USA wznowiły 14 lipca blokadę wszystkich statków wpływających do irańskich portów lub z nich wypływających. W ciągu trzech miesięcy ścisłej kontroli amerykańskie wojsko, jak twierdzi, unieszkodliwiło cztery statki handlowe i zmusiło 135 statków do zawrócenia.

Amerykańskie dowództwo poinformowało również o zniszczeniu w tym okresie 10 tankowców, które, jak twierdzi, były powiązane z wielomiliardową siatką cieni irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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Incydenty w Cieśninie Ormuz

Tymczasem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że uderzył w statek w Cieśninie Ormuz, który, jak twierdzi, próbował skorzystać z nielegalnej trasy. Strona irańska oświadczyła również, że przejęła kontrolę nad zarządzaniem cieśniną, oraz poinformowała o uderzeniu w duży gazowiec NV Sunshine, należący do NatWit.

Brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations poinformowała, że tankowiec opuszczający Cieśninę Ormuz został trafiony nieznanym pociskiem w lewą burtę, po czym na pokładzie wybuchł pożar. Załoga, według dostępnych danych, nie ucierpiała; skala uszkodzeń i możliwy wpływ na środowisko w chwili publikacji pozostawały nieznane.

Cieśnina Ormuz jest jedyną morską drogą do i z regionu wydobycia ropy i gazu. Przed rozpoczęciem wojny przepływała przez nią około jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

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