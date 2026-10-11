У Сирії заявили про ліквідацію осередку ІДІЛ у провінції Хомс — Asharq Al-Awsat

Сирійські сили внутрішньої безпеки заявили про ліквідацію пов’язаного з угрупованням «Ісламська держава» осередку в районі Хула на півночі провінції Хомс. Під час рейдів, проведених спільно з Генеральним управлінням розвідки, затримали двох підозрюваних і вилучили два вибухові пристрої, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Підозри у підготовці атак

За попередніми даними силовиків, затримані отримували й перевозили вибухівку, а також стежили за потенційними цілями. Влада заявляє, що осередок готував напади на місця богослужінь і патрулі безпеки, щоб дестабілізувати ситуацію. Одного з підозрюваних, за повідомленням правоохоронців, затримали під час спроби встановити вибуховий пристрій на залізничній колії. Розслідування щодо інших можливих учасників осередку та його зв’язків триває.

Операція відбулася приблизно через три дні після затримання Халеда Раеда Байруні, відомого як Абу Хасан Дошка, у Худжайрі поблизу Дамаска. Міністерство внутрішніх справ Сирії назвало його оперативним представником ІДІЛ у Хомсі та військовим командувачем угруповання в так званій провінції Хомс. За версією міністерства, Байруні планував і координував вибухи та напади на релігійному ґрунті, зокрема вибух в алавітській мечеті Хомса наприкінці 2025 року, внаслідок якого загинули вісім людей.

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Затримання у Масьяфі

Паралельно сили безпеки затримали в Масьяфі, у провінції Хама, сімох осіб, які раніше служили або були пов’язані зі структурами колишнього сирійського режиму. Їх підозрюють у серйозних зловживаннях щодо цивільного населення, зокрема у викраденнях, грабежах, вимаганні, затриманнях та репресіях.

Серед затриманих — Набіль Аднан Ісмаїл і Газі Мохаммед Ісмаїл, яких звинувачують у командуванні групами у складі формувань, пов’язаних із колишнім Управлінням розвідки ВПС Сирії. Також затримали братів Тахера Юсуфа аль-Мохаммеда й Талаля Юсуфа аль-Мохаммеда, які, за даними влади, служили в Управлінні розвідки ВПС та Центрі наукових досліджень. Усі наведені звинувачення є версією сирійських органів безпеки.

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