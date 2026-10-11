Syryjskie siły bezpieczeństwa wewnętrznego poinformowały o likwidacji komórki powiązanej z Państwem Islamskim w rejonie Hula na północy prowincji Homs. Podczas nalotów przeprowadzonych wspólnie z Generalną Dyrekcją Wywiadu zatrzymano dwóch podejrzanych i skonfiskowano dwa ładunki wybuchowe, informuje Asharq Al-Awsat.

Podejrzenia o przygotowywanie ataków

Według wstępnych danych służb bezpieczeństwa zatrzymani otrzymywali i przewozili materiały wybuchowe, a także obserwowali potencjalne cele. Władze twierdzą, że komórka przygotowywała ataki na miejsca kultu i patrole bezpieczeństwa, aby zdestabilizować sytuację. Jeden z podejrzanych, według organów ścigania, został zatrzymany podczas próby umieszczenia ładunku wybuchowego na torach kolejowych. Trwa śledztwo w sprawie innych możliwych członków komórki i jej powiązań.

Operacja odbyła się około trzech dni po zatrzymaniu Khaleda Raeda Bayrouniego, znanego jako Abu Hassan Doshka, w Hudżajrze niedaleko Damaszku. Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nazwało go operacyjnym przedstawicielem ISIS w Homsie oraz wojskowym dowódcą ugrupowania w tak zwanej prowincji Homs. Według ministerstwa Bayrouni planował i koordynował zamachy bombowe oraz ataki na tle religijnym, w tym wybuch w meczecie alawickim w Homsie pod koniec 2025 roku, w wyniku którego zginęło osiem osób.

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Zatrzymania w Masjafie

Równolegle siły bezpieczeństwa zatrzymały w Masjafie, w prowincji Hama, siedem osób, które wcześniej służyły w strukturach byłego syryjskiego reżimu lub były z nimi powiązane. Są one podejrzewane o poważne nadużycia wobec ludności cywilnej, w tym porwania, rabunki, wymuszenia, zatrzymania i represje.

Wśród zatrzymanych są Nabil Adnan Ismail i Ghazi Mohammed Ismail, oskarżani o dowodzenie grupami w ramach formacji powiązanych z byłym Syryjskim Zarządem Wywiadu Sił Powietrznych. Zatrzymano również braci Tahera Yusufa al-Mohammeda i Talala Yusufa al-Mohammeda, którzy według władz służyli w Zarządzie Wywiadu Sił Powietrznych i Centrum Badań Naukowych. Wszystkie przytoczone zarzuty są wersją syryjskich organów bezpieczeństwa.

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