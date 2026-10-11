Сирийские силы внутренней безопасности заявили о ликвидации ячейки, связанной с группировкой «Исламское государство», в районе Хула на севере провинции Хомс. В ходе рейдов, проведённых совместно с Генеральным управлением разведки, были задержаны двое подозреваемых и изъяты два взрывных устройства, сообщает Asharq Al-Awsat.

Подозрения в подготовке атак

По предварительным данным силовиков, задержанные получали и перевозили взрывчатку, а также следили за потенциальными целями. Власти заявляют, что ячейка готовила нападения на места богослужений и патрули безопасности, чтобы дестабилизировать ситуацию. Одного из подозреваемых, по сообщению правоохранителей, задержали при попытке установить взрывное устройство на железнодорожном пути. Расследование в отношении других возможных участников ячейки и её связей продолжается.

Операция состоялась примерно через три дня после задержания Халеда Раеда Байруни, известного как Абу Хасан Дошка, в Худжайре недалеко от Дамаска. Министерство внутренних дел Сирии назвало его оперативным представителем ИГИЛ в Хомсе и военным командиром группировки в так называемой провинции Хомс. По версии министерства, Байруни планировал и координировал взрывы и нападения на религиозной почве, в том числе взрыв в алавитской мечети Хомса в конце 2025 года, в результате которого погибли восемь человек.

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Задержания в Масьяфе

Параллельно силы безопасности задержали в Масьяфе, в провинции Хама, семерых человек, которые ранее служили в структурах бывшего сирийского режима или были связаны с ними. Их подозревают в серьёзных злоупотреблениях в отношении гражданского населения, в том числе в похищениях, грабежах, вымогательстве, задержаниях и репрессиях.

Среди задержанных — Набиль Аднан Исмаил и Гази Мохаммед Исмаил, которых обвиняют в командовании группами в составе формирований, связанных с бывшим Управлением разведки ВВС Сирии. Также задержали братьев Тахера Юсуфа аль-Мохаммеда и Талаля Юсуфа аль-Мохаммеда, которые, по данным властей, служили в Управлении разведки ВВС и Центре научных исследований. Все приведённые обвинения являются версией сирийских органов безопасности.

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