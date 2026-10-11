叙利亚国内安全部队表示，已在霍姆斯省北部胡拉地区捣毁一个与“伊斯兰国”组织有关联的据点。据Asharq Al-Awsat报道，在与总情报局联合开展的突袭行动中，两名嫌疑人被拘留，并缴获两枚爆炸装置。

涉嫌准备袭击

根据安全部门的初步信息，被拘留者曾接收和运输爆炸物，并监视潜在目标。当局称，该据点正准备袭击宗教礼拜场所和安全巡逻队，以破坏局势稳定。据执法人员称，其中一名嫌疑人在试图将爆炸装置安放在铁路轨道上时被拘留。针对该据点其他可能成员及其关联的调查仍在继续。

此次行动发生在哈立德·拉德·拜鲁尼被拘留约三天后。拜鲁尼又名阿布·哈桑·多什卡，在大马士革附近的胡贾伊拉被拘留。叙利亚内政部称，他是“伊斯兰国”在霍姆斯的行动代表，也是该组织在所谓霍姆斯省的军事指挥官。根据该部的说法，拜鲁尼策划并协调了爆炸和出于宗教动机的袭击，包括2025年底霍姆斯一座阿拉维派清真寺发生的爆炸，造成8人死亡。

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马斯亚夫的拘留行动

与此同时，安全部队在哈马省马斯亚夫拘留了7人，他们此前曾在前叙利亚政权的机构任职，或与这些机构有关联。他们涉嫌严重侵害平民，包括绑架、抢劫、敲诈、拘留和镇压。

被拘留者包括纳比勒·阿德南·伊斯梅尔和加齐·穆罕默德·伊斯梅尔，两人被指控在与前叙利亚空军情报局有关联的武装编队中指挥团体。此外，被拘留的还有兄弟塔赫尔·优素福·穆罕默德和塔拉勒·优素福·穆罕默德；当局称，他们曾在空军情报局和科学研究中心任职。上述所有指控均为叙利亚安全机构的说法。

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