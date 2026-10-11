Індія в ООН заявила, що не піддасться ядерному шантажу — NDTV World

У Нью-Йорку, США, на засіданні Першого комітету 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН перший секретар Індії Анмол Шер Сінгх Беді відповів на заяви делегації Пакистану та заявив, що Нью-Делі не піддасться ядерному шантажу. Як повідомляє NDTV World, дипломат порушив питання тероризму, ядерного розповсюдження та відповідальності держав за насильство, яке здійснюють недержавні суб’єкти.

Заява про право на самооборону

Беді заявив, що дії Індії у травні минулого року стали відповіддю на напад у Пахалгамі в Джамму і Кашмірі. За його словами, під час нападу загинули 26 цивільних, а подальші військові дії Індії були здійснені в межах самооборони, були «виваженими, цілеспрямованими» та не мали призвести до ескалації.

Індійський дипломат також заявив, що загроза ядерної ескалації не повинна обмежувати відповідь країни на терористичне насильство. Він наголосив, що застосування сили державами під прикриттям недержавних акторів, за позицією Індії, не звільняє ці держави від відповідальності.

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Води Інду та ядерна співпраця

Окремо Беді згадав Договір про води Інду, укладений Індією та Пакистаном 1960 року за участю Світового банку. Він заявив, що угода ґрунтувалася на добрій волі та довірі, а держава не може підривати ці засади й водночас наполягати на збереженні переваг від співпраці.

Дипломат також послався на історію мережі AQ Khan і резолюцію Ради Безпеки ООН 1540, ухвалену 2004 року. Цей документ зобов’язує держави не допустити отримання недержавними суб’єктами зброї масового знищення та пов’язаних із нею матеріалів. Беді закликав держави й постачальників виявляти особливу пильність щодо ядерної співпраці та передачі передових військових спроможностей.

На завершення він повторив позицію Індії щодо Джамму і Кашміру, назвавши регіон невід’ємною частиною країни, та заявив, що стабільність потребує відповідальності за дії, які створюють загрозу миру.

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