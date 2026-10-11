在美国纽约举行的联合国大会第81届会议第一委员会会议上，印度一等秘书阿努莫尔·谢尔·辛格·贝迪回应巴基斯坦代表团的声明时表示，新德里不会屈服于核讹诈。据NDTV World报道，这名外交官提出了恐怖主义、核扩散以及国家对非国家行为体实施暴力所负责任等问题。

关于自卫权的声明

贝迪表示，印度去年5月的行动是对查谟和克什米尔帕哈尔加姆袭击事件的回应。据他称，袭击造成26名平民死亡，印度随后采取的军事行动是在自卫范围内进行的，具有“审慎、有针对性”的特点，且并非旨在导致局势升级。

这名印度外交官还表示，核升级的威胁不应限制一个国家对恐怖主义暴力的回应。他强调，按照印度的立场，国家以非国家行为体为掩护使用武力，并不能免除这些国家的责任。

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印度河水资源与核合作

贝迪还提及《印度河水条约》，该条约由印度和巴基斯坦于1960年在世界银行参与下缔结。他表示，这项协议以善意和信任为基础，一个国家不能破坏这些原则，同时又坚持保留合作带来的利益。

这名外交官还提到了AQ Khan网络的历史以及2004年通过的联合国安理会第1540号决议。该文件要求各国防止非国家行为体获得大规模杀伤性武器及相关材料。贝迪呼吁各国和供应方对核合作以及转让先进军事能力保持特别警惕。

最后，他重申了印度在查谟和克什米尔问题上的立场，称该地区是该国不可分割的一部分，并表示稳定需要对制造和平威胁的行为追究责任。

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