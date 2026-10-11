В Нью-Йорке, США, на заседании Первого комитета 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН первый секретарь Индии Анмол Шер Сингх Беди ответил на заявления делегации Пакистана и заявил, что Нью-Дели не поддастся ядерному шантажу. Как сообщает NDTV World, дипломат затронул вопросы терроризма, ядерного распространения и ответственности государств за насилие, осуществляемое негосударственными субъектами.

Заявление о праве на самооборону

Беди заявил, что действия Индии в мае прошлого года стали ответом на нападение в Пахалгаме в Джамму и Кашмире. По его словам, в ходе нападения погибли 26 гражданских лиц, а последующие военные действия Индии были осуществлены в порядке самообороны, были «взвешенными и целенаправленными» и не должны были привести к эскалации.

Индийский дипломат также заявил, что угроза ядерной эскалации не должна ограничивать ответ страны на террористическое насилие. Он подчеркнул, что применение силы государствами под прикрытием негосударственных акторов, согласно позиции Индии, не освобождает эти государства от ответственности.

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Воды Инда и ядерное сотрудничество

Отдельно Беди упомянул Договор о водах Инда, заключенный Индией и Пакистаном в 1960 году при участии Всемирного банка. Он заявил, что соглашение основывалось на доброй воле и доверии, а государство не может подрывать эти основы и одновременно настаивать на сохранении преимуществ от сотрудничества.

Дипломат также сослался на историю сети AQ Khan и резолюцию Совета Безопасности ООН 1540, принятую в 2004 году. Этот документ обязывает государства не допустить получения негосударственными субъектами оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов. Беди призвал государства и поставщиков проявлять особую бдительность в отношении ядерного сотрудничества и передачи передовых военных возможностей.

В завершение он повторил позицию Индии по Джамму и Кашмиру, назвав регион неотъемлемой частью страны, и заявил, что стабильность требует ответственности за действия, создающие угрозу миру.

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