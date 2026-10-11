澳大利亚举行支持加沙的集会——ABC新闻澳大利亚

澳大利亚多个城市举行了亲巴勒斯坦集会，作为“加沙全球行动日”的一部分。活动参与者要求澳大利亚停止与以色列的武器贸易，并呼吁在加沙和约旦河西岸实现“真正的和平”。

霍巴特游行

在霍巴特，数百人手持巴勒斯坦旗帜和标语牌沿海滨行进，许多参与者佩戴着库菲耶头巾。他们高喊关于约旦河西岸自由的口号。集会于约11时开始，随后抗议者前往塔斯马尼亚议会。

塔斯马尼亚原住民中心的娜拉·曼塞尔和塔斯马尼亚巴勒斯坦倡导网络的费拉斯·沙欣等人在参与者面前发表了讲话。沙欣呼吁加强公民活动，并表示需要采取新的措施来结束加沙战争。

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活动参与者的诉求

据ABC新闻报道，约100人还聚集在新南威尔士州纽卡斯尔的市民公园。活动参与者林恩·本恩表示，抗议者对限制向加沙运送食品和至关重要的医疗物资感到愤怒。

Palestine Action Group Muloobinba的尼科·莱卡表示，澳大利亚政府必须遵守国际法的要求。抗议者的诉求包括停止与以色列有关的武器贸易和投资，以及停止与以色列大学的合作。

根据加沙卫生部的数据，该地区已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，另有超过17.5万人受伤。联合国估计流离失所者人数为190万。这些活动旨在纪念哈马斯10月7日发动恐怖袭击后，以色列在加沙开展军事行动三年间的遇难者。

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