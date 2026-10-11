W Australii odbyły się wiece poparcia dla Gazy — ABC News Australia

W miastach Australii odbyły się propalestyńskie wiece w ramach Global Day for Gaza. Uczestnicy akcji domagali się, aby Australia zaprzestała handlu bronią z Izraelem, a także wzywali do „prawdziwego pokoju” w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Przemarsz w Hobart

W Hobart setki osób przeszły wzdłuż nabrzeża z palestyńskimi flagami i transparentami, a wielu uczestników miało na sobie kefije. Skandowali hasło o wolności dla Zachodniego Brzegu Jordanu. Zgromadzenie rozpoczęło się około godziny 11:00, po czym protestujący udali się do parlamentu Tasmanii.

Przed uczestnikami wystąpili między innymi Nala Mansell z Tasmańskiego Centrum Aborygenów oraz Feras Shaheen z Tasmańskiej Sieci Działań na rzecz Palestyny. Shaheen wezwał do zintensyfikowania działalności obywatelskiej, oświadczając, że potrzebne są nowe kroki, aby zakończyć wojnę w Gazie.

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Żądania uczestników akcji

Około 100 osób zgromadziło się również w Civic Park w Newcastle w stanie Nowa Południowa Walia, jak informuje ABC News. Uczestniczka akcji Lynne Benn powiedziała, że protestujący są oburzeni ograniczeniami w dostawach żywności i krytycznie potrzebnych materiałów medycznych do Gazy.

Niko Leka z Palestine Action Group Muloobinba oświadczył, że australijski rząd musi przestrzegać wymogów prawa międzynarodowego. Wśród żądań protestujących jest zakończenie handlu bronią i inwestycji związanych z Izraelem, a także wstrzymanie współpracy z izraelskimi uniwersytetami.

Według ministerstwa zdrowia Gazy w enklawie zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy zostało rannych. ONZ szacuje liczbę przesiedlonych osób na 1,9 miliona. Akcje odbyły się, aby uczcić pamięć zabitych w ciągu trzech lat izraelskiej kampanii w Gazie po terrorystycznym ataku Hamasu z 7 października.

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