W Estonii Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt zmian, który ma rozszerzyć możliwości nauki regionalnych odmian języka estońskiego w szkołach. Rodzice będą mogli zwrócić się do szkoły z prośbą o zorganizowanie takich zajęć, jeśli lokalnej odmiany językowej chce uczyć się co najmniej 10 dzieci, informuje ERR News.

Obecnie regionalne odmiany języka estońskiego są nauczane w około 15–20 szkołach ogólnokształcących w kraju, głównie w niewielkich szkołach wiejskich. Uczniowie mają zazwyczaj kilka lekcji tygodniowo. W szkołach, w których takie zajęcia już się odbywają, rodzice nie będą musieli składać nowych wniosków.

Przedmiot fakultatywny lub drugi język obcy

Projekt przewiduje możliwość nauki lokalnego języka i kultury jako przedmiotu fakultatywnego. Regionalne odmiany języka estońskiego proponuje się także zrównać w programie nauczania z językami obcymi, aby uczniowie mogli wybierać je jako drugi język obcy i uczyć się ich w ramach szerszego programu. Konkretne warunki mają zostać określone po przyjęciu zmian legislacyjnych.

Ministra edukacji Kristina Kallas wyjaśniła inicjatywę tym, że dzieci, których językami ojczystymi są między innymi rosyjski lub ukraiński, mogą już prosić o dwie lekcje języka ojczystego tygodniowo. Jednocześnie uczniowie, którzy w domu mówią odmianami võro, seto lub mulgi, nie mają takiego prawa. Jej zdaniem zmiany mają zapewnić równe prawa w systemie oświaty i wspierać rozwój estońskiej kultury.

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Według danych z ostatniego spisu ludności regionalnymi odmianami języka estońskiego posługuje się 23% osób w wieku od 65 lat, podczas gdy wśród dzieci do 14. roku życia wskaźnik ten wynosi 3%. Łącznie takimi odmianami włada około 160 tysięcy osób.

Wsparcie dla szkół i problem kadrowy

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim około 155 szkół podstawowych w historycznych regionach występowania odmian võro, seto, mulgi, tartu, saare, kihnu, muhu, hiiu, kodavere, kuusalu, lüganuse i jõhvi. Prawo rodziców do żądania takich zajęć będzie obowiązywać tylko w szkołach na obszarach, gdzie odmiany te ukształtowały się historycznie.

Projekt przewiduje także przekazanie Instytutowi Języka Estońskiego koordynacji nauczania i wsparcia dla szkół. Instytut będzie pomagał placówkom w zakresie materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli. Ministerstwo ma już program wsparcia finansujący wydawanie podręczników i opracowywanie materiałów edukacyjnych.

Dyrektorka Centralnej Szkoły w Võru, Kaare Lill, poparła inicjatywę, ale ostrzegła przed możliwym niedoborem nauczycieli posiadających umiejętności nauczania odmiany võro. Nauka nie powinna zwiększać obciążenia uczniów, jednak w razie braku miejsca w planie zajęć szkołom może zostać zezwolone na dodanie jeszcze jednej godziny do maksymalnej tygodniowej liczby lekcji. Zgodnie z obecnym planem zmiany mogą wejść w życie już od następnego roku szkolnego.

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