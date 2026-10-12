В Эстонии Министерство образования подготовило проект изменений, который должен расширить возможности изучения региональных разновидностей эстонского языка в школах. Родители смогут обратиться в школу с просьбой организовать такие занятия, если местную языковую разновидность хотят изучать не менее 10 детей, сообщает ERR News.

Сейчас региональные разновидности эстонского преподают примерно в 15–20 общеобразовательных школах страны, преимущественно небольших сельских. Обычно у учеников бывает несколько уроков в неделю. В школах, где такие занятия уже проводятся, родителям не нужно будет подавать новые обращения.

Факультатив или второй иностранный язык

Проект предусматривает возможность изучать местный язык и культуру как факультатив. Региональные разновидности эстонского также предлагают приравнять в учебной программе к иностранным языкам, чтобы ученики могли выбирать их в качестве второго иностранного языка и изучать по более широкой программе. Конкретные условия должны определить после принятия законодательных изменений.

Министр образования Кристина Каллас объяснила инициативу тем, что дети, родными языками которых являются, в частности, русский или украинский, уже могут просить два урока родного языка в неделю. В то же время ученики, которые дома говорят на разновидностях выру, сету или мульги, такого права не имеют. По ее словам, изменения должны обеспечить равные права в системе образования и поддержать развитие эстонской культуры.

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По данным последней переписи, на региональных разновидностях эстонского говорят 23% людей в возрасте от 65 лет, тогда как среди детей до 14 лет этот показатель составляет 3%. Всего такими разновидностями владеют около 160 тысяч человек.

Поддержка школ и кадровая проблема

Изменения прежде всего коснутся примерно 155 основных школ в исторических регионах распространения разновидностей выру, сету, мульги, тарту, сааре, кихну, муху, хииу, кодавере, куусалу, люганузе и йыхви. Право родителей требовать такие занятия будет действовать только для школ в местностях, где эти разновидности сформировались исторически.

Проект также предусматривает передачу координации преподавания и поддержки школ Институту эстонского языка. Он будет помогать учреждениям с учебными материалами и подготовкой педагогов. У министерства уже есть программа поддержки, финансирующая издание учебников и разработку учебных материалов.

Директор Центральной школы города Выру Кааре Лилл поддержала инициативу, но предупредила о возможной нехватке учителей, обладающих навыками преподавания разновидности выру. Обучение не должно увеличить нагрузку учеников, однако при нехватке места в расписании школам могут разрешить добавить еще один час к максимальному недельному количеству уроков. Согласно действующему плану, изменения могут вступить в силу уже со следующего учебного года.

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