爱沙尼亚教育部已准备一项修正案草案，旨在扩大学校学习爱沙尼亚语区域变体的机会。如果至少有10名儿童希望学习某种地方语言变体，家长将能够向学校提出组织此类课程的请求，ERR News报道称。

目前，爱沙尼亚语区域变体在全国约15至20所普通教育学校中教授，主要是小型农村学校。学生通常每周有几节课。在已经开设此类课程的学校，家长无需提交新的申请。

选修课或第二外语

该草案规定，可以将地方语言和文化作为选修课学习。草案还提议在课程设置中将爱沙尼亚语区域变体等同于外语，使学生能够将其选为第二外语，并按更广泛的课程学习。具体条件将在立法修正案通过后确定。

教育部长克里斯蒂娜·卡拉斯解释称，母语包括俄语或乌克兰语的儿童已经可以请求每周安排两节母语课。与此同时，在家中使用维鲁语、塞托语或穆尔吉语变体的学生没有这项权利。她表示，这些变化应确保教育体系中的平等权利，并支持爱沙尼亚文化的发展。

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根据最新人口普查数据，65岁及以上人群中有23%使用爱沙尼亚语区域变体，而14岁以下儿童中的这一比例为3%。总体而言，约有16万人掌握此类变体。

对学校的支持与师资问题

这些变化将主要涉及维鲁、塞托、穆尔吉、塔尔图、萨雷、基努、穆胡、希尤、科达韦雷、库萨卢、吕加努塞和约赫维等变体历史分布地区约155所基础学校。家长要求开设此类课程的权利仅适用于这些变体在历史上形成地区内的学校。

该草案还规定，将教学协调和对学校的支持移交给爱沙尼亚语研究所。该研究所将为教育机构提供教材和教师培训方面的帮助。教育部已有一项支持计划，为教科书出版和教学材料开发提供资金。

维鲁市中央学校校长卡雷·利尔支持这一倡议，但警告说，具备教授维鲁语变体技能的教师可能短缺。教学不应增加学生的负担；但是，如果课表没有空间，学校可能获准在每周最多课时数之外再增加一小时。按照现行计划，这些变化最早可能从下一个学年起生效。

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