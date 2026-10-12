В Естонії запропонували уроки місцевих різновидів для груп від 10 дітей — ERR News

В Естонії Міністерство освіти підготувало проєкт змін, який має розширити можливості для вивчення регіональних різновидів естонської мови у школах. Батьки зможуть звернутися до школи з проханням організувати такі заняття, якщо місцевий мовний різновид хочуть вивчати щонайменше 10 дітей, повідомляє ERR News.

Нині регіональні різновиди естонської викладають приблизно у 15–20 загальноосвітніх школах країни, переважно невеликих сільських. Зазвичай учні мають кілька уроків на тиждень. У школах, де такі заняття вже проводять, батькам не потрібно буде подавати нові звернення.

Факультатив або друга іноземна мова

Проєкт передбачає можливість вивчати місцеву мову та культуру як факультатив. Регіональні різновиди естонської також пропонують прирівняти в навчальній програмі до іноземних мов, щоб учні могли обирати їх як другу іноземну мову та вивчати за ширшою програмою. Конкретні умови мають визначити після ухвалення законодавчих змін.

Міністерка освіти Крістіна Каллас пояснила ініціативу тим, що діти, для яких рідними є, зокрема, російська або українська мови, вже можуть просити два уроки рідної мови на тиждень. Водночас учні, які вдома розмовляють різновидами виру, сету або мульґі, такого права не мають. За її словами, зміни мають забезпечити рівні права в освітній системі та підтримати розвиток естонської культури.

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За даними останнього перепису, регіональними різновидами естонської розмовляють 23% людей віком від 65 років, тоді як серед дітей до 14 років цей показник становить 3%. Загалом такими різновидами володіють близько 160 тисяч людей.

Підтримка шкіл і проблема кадрів

Зміни насамперед стосуватимуться приблизно 155 основних шкіл в історичних регіонах поширення різновидів виру, сету, мульґі, тарту, сааре, кіхну, муху, хііу, кодавере, куусалу, люґанузе та йихві. Право батьків вимагати таких занять діятиме лише для шкіл у місцевостях, де ці різновиди сформувалися історично.

Проєкт також передбачає передання координації викладання та підтримки шкіл Інституту естонської мови. Він допомагатиме закладам із навчальними матеріалами та підготовкою педагогів. Міністерство вже має програму підтримки, що фінансує видання підручників і розроблення навчальних матеріалів.

Директорка Центральної школи міста Виру Кааре Лілл підтримала ініціативу, але застерегла про можливу нестачу вчителів, які мають навички викладання різновиду виру. Навчання не повинно збільшити навантаження учнів, однак за браку місця в розкладі школам можуть дозволити додати до максимальної тижневої кількості уроків ще одну годину. За чинним планом зміни можуть набути чинності вже з наступного навчального року.

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