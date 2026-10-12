Bojownicy Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) opuścili cztery obozy w regionie Metina na północy Iraku. Był to pierwszy krok w kierunku planowanego rozwiązania organizacji, podały tureckie źródła bezpieczeństwa, jak informuje Cyprus Mail.

Wycofanie z czterech obozów

Według źródeł od ubiegłego czwartku PKK opuściła obozy Gebat, Yayik, Sabri i Sason w rejonie Baze. Tureckie źródła bezpieczeństwa uznały to za dowód postępu w procesie pokojowym.

W sierpniu parlament Turcji przyjął ustawę określającą zasady rozwiązania PKK. Przepisy przewidują ochronę dla wielu byłych bojowników, którzy nie popełnili określonych przestępstw, a także umożliwiają zawieszenie kar dla części osób skazanych za członkostwo w organizacji. Ma to ułatwić ich reintegrację ze społeczeństwem.

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Programy reintegracji

Tureckie źródła oświadczyły również, że po zakończeniu wszelkiej działalności członkowie PKK będą mogli uczestniczyć w programach integracji społecznej w dziedzinie edukacji, gospodarki i innych obszarach.

Proces pokojowy między Turcją a PKK rozpoczął się pod koniec 2024 roku, lecz wcześniej w tym roku niemal się zatrzymał w związku z wojną w Iranie i obawami o niestabilność regionalną. W chwili publikacji nie było komentarzy ze strony Iraku ani PKK w sprawie doniesień o opuszczeniu obozów.

PKK jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Turcję, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Rozpoczęła zbrojne powstanie w 1984 roku, początkowo dążąc do utworzenia niezależnego państwa kurdyjskiego w południowo-wschodniej Turcji, a później koncentrując się na żądaniach autonomii i praw politycznych Kurdów.

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