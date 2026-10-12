Боевики Рабочей партии Курдистана (PKK) покинули четыре лагеря в регионе Метина на севере Ирака. Это стало первым шагом к запланированному роспуску организации, заявили турецкие источники в сфере безопасности, сообщает Cyprus Mail.

Выход из четырех лагерей

По словам источников, с прошлого четверга PKK покинула лагеря Гебат, Яйик, Сабри и Сасон в районе Базе. Турецкие источники в сфере безопасности назвали это свидетельством продвижения мирного процесса.

В августе парламент Турции принял закон, определяющий параметры роспуска PKK. Законодательство предусматривает защиту для многих бывших боевиков, которые не совершили определенных преступлений, а также позволяет приостанавливать наказания для части осужденных за членство в организации. Это должно облегчить их реинтеграцию в общество.

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Программы реинтеграции

Турецкие источники также заявили, что после прекращения всей деятельности члены PKK смогут участвовать в программах социальной интеграции в сферах образования, экономики и других направлениях.

Мирный процесс между Турцией и PKK начался в конце 2024 года, однако ранее в этом году он почти остановился на фоне войны в Иране и опасений по поводу региональной нестабильности. На момент публикации комментариев от Ирака или PKK относительно сообщений о выходе из лагерей не было.

PKK признана террористической организацией Турцией, США и Европейским Союзом. Она начала вооруженное восстание в 1984 году, первоначально добиваясь создания независимого курдского государства на юго-востоке Турции, а позднее сосредоточилась на требованиях автономии и политических прав курдов.

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