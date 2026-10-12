土耳其安全消息人士表示，库尔德斯坦工人党（PKK）武装人员已撤离伊拉克北部梅蒂纳地区的四处营地。这是该组织按计划解散的第一步，Cyprus Mail报道。

撤离四处营地

消息人士称，自上周四以来，PKK已撤离巴泽地区的盖巴特、亚伊克、萨布里和萨松营地。土耳其安全消息人士称，此举表明和平进程取得进展。

8月，土耳其议会通过了一项法律，规定了PKK解散的相关参数。该立法为许多未犯下特定罪行的前武装人员提供保护，还允许暂停对部分因组织成员身份被定罪者的处罚。这将有助于他们重新融入社会。

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重新融入计划

土耳其消息人士还表示，在所有活动停止后，PKK成员将能够参加教育、经济及其他领域的社会融入计划。

土耳其与PKK之间的和平进程于2024年底启动，但今年早些时候，受伊朗战争和对地区不稳定担忧的影响，该进程几乎陷入停滞。截至发稿时，伊拉克或PKK尚未就撤离营地的报道发表评论。

PKK被土耳其、美国和欧盟认定为恐怖组织。该组织于1984年发动武装叛乱，最初寻求在土耳其东南部建立独立的库尔德国家，后来转而聚焦于要求自治和库尔德人的政治权利。

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