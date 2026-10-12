PKK залишила чотири табори в Іраку за даними Туреччини — Cyprus Mail

Бойовики Робітничої партії Курдистану (PKK) залишили чотири табори в регіоні Метіна на півночі Іраку. Це стало першим кроком до запланованого розпуску організації, заявили турецькі джерела у сфері безпеки, повідомляє Cyprus Mail.

Вихід із чотирьох таборів

За словами джерел, від минулого четверга PKK залишила табори Гебат, Яйк, Сабрі та Сасон у районі Базе. Турецькі джерела у сфері безпеки назвали це свідченням просування мирного процесу.

У серпні парламент Туреччини ухвалив закон, який визначає параметри розпуску PKK. Законодавство передбачає захист для багатьох колишніх бойовиків, які не вчинили певних злочинів, а також дає змогу призупиняти покарання для частини засуджених за членство в організації. Це має полегшити їхню реінтеграцію в суспільство.

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Програми реінтеграції

Турецькі джерела також заявили, що після припинення всієї діяльності члени PKK зможуть долучитися до програм соціальної інтеграції у сферах освіти, економіки та інших напрямках.

Мирний процес між Туреччиною та PKK розпочався наприкінці 2024 року, але раніше цього року майже зупинився на тлі війни в Ірані та побоювань щодо регіональної нестабільності. Коментарів від Іраку або PKK щодо повідомлень про вихід із таборів на момент публікації не було.

PKK визнана терористичною організацією Туреччиною, США та Європейським Союзом. Вона почала збройне повстання 1984 року, спершу домагаючись створення незалежної курдської держави на південному сході Туреччини, а згодом зосередилася на вимогах автономії та політичних прав курдів.

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