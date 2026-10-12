Gubernator pakistańskiej prowincji Chajber-Pachtunchwa Faisal Karim Kundi oświadczył w Peszawarze, że nowa administracja zwiększy wsparcie dla policji i podniesie wynagrodzenia funkcjonariuszy organów ścigania. Oświadczenie padło dzień po tym, jak władze federalne wprowadziły w prowincji stan wyjątkowy i rządy gubernatorskie, informuje Dawn.

Kundi, który w ramach nowego systemu objął kierownictwo nad administracją prowincji, nazwał walkę z terroryzmem priorytetem administracji. Wskazał na brak koordynacji w działaniach antyterrorystycznych i obiecał zapewnić potrzeby policji oraz Departamentu Zwalczania Terroryzmu.

Zasoby dla policji i jednostki specjalnej

Na posiedzeniu prowincjonalnego komitetu apex, któremu Kundi współprzewodniczył wraz z ministrem spraw wewnętrznych Mohsinem Naqvim, odpowiednim instytucjom polecono podjąć skoordynowane, skuteczne i zdecydowane działania na rzecz wykorzenienia terroryzmu i ustanowienia trwałego pokoju.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem operacje przeciwko działalności terrorystycznej oparte na danych wywiadowczych będą kontynuowane. Komitet postanowił również zapewnić policji i Departamentowi Zwalczania Terroryzmu nowoczesny sprzęt, pojazdy, uzbrojenie, niezbędny personel i inne zasoby.

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Kundi osobno podkreślił dobrobyt policjantów, sprawiedliwe wynagrodzenie za ich służbę oraz wsparcie dla ich rodzin. Według niego mieszkańcy okręgów Dera Ismail Khan, Tank i Waziristan nie mają wystarczającej swobody przemieszczania się z powodu zagrożenia terrorystycznego.

Zmiany kadrowe w służbie prawnej

Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego prowincjonalny departament prawny anulował nominacje 61 urzędników prawnych w biurze rzecznika generalnego. Wśród nich było 26 dodatkowych rzeczników generalnych, 31 zastępców rzecznika generalnego oraz czterech adwokatów zarejestrowanych do reprezentowania spraw w sądzie.

Odrębną decyzją z 11 października władze powołały 27 nowych urzędników prawnych: 12 dodatkowych rzeczników generalnych, 13 zastępców rzecznika generalnego oraz dwóch adwokatów zarejestrowanych do reprezentowania spraw w sądzie.

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