Губернатор пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди заявил в Пешаваре, что новая администрация усилит поддержку полиции и повысит оплату труда сотрудников правоохранительных органов. Заявление прозвучало на следующий день после того, как федеральные власти ввели в провинции чрезвычайное положение и губернаторское правление, сообщает Dawn.

Кунди, который при новой системе возглавил управление провинцией, назвал борьбу с терроризмом приоритетом администрации. Он заявил о нехватке координации в антитеррористической работе и пообещал обеспечить потребности полиции и Департамента по борьбе с терроризмом.

Ресурсы для полиции и спецподразделения

На заседании провинциального апекс-комитета, которому Кунди сопредседательствовал вместе с министром внутренних дел Мохсином Накви, соответствующим учреждениям поручили принять скоординированные, эффективные и решительные меры для искоренения терроризма и установления прочного мира.

Согласно официальному сообщению, операции против террористической деятельности на основе разведданных будут продолжены. Комитет также решил предоставить полиции и Департаменту по борьбе с терроризмом современное оборудование, транспорт, вооружение, необходимый персонал и другие ресурсы.

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Кунди отдельно подчеркнул благополучие полицейских, справедливое вознаграждение за их службу и поддержку их семей. По его словам, жители районов Дера-Исмаил-Хан, Танк и Вазиристан из-за террористической угрозы не имеют достаточной свободы передвижения.

Кадровые изменения в юридической службе

После введения чрезвычайного положения юридический департамент провинции отменил назначения 61 юридического должностного лица офиса генерального адвоката. Среди них были 26 дополнительных генеральных адвокатов, 31 помощник генерального адвоката и четыре адвоката, зарегистрированные для представительства в суде.

Отдельным решением от 11 октября власти назначили 27 новых юридических должностных лиц: 12 дополнительных генеральных адвокатов, 13 помощников генерального адвоката и двух адвокатов, зарегистрированных для представительства в суде.

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