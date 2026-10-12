巴基斯坦开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪在白沙瓦表示，新政府将加强对警察的支持，并提高执法人员的薪酬。据《黎明报》报道，此番表态是在联邦当局对该省实施紧急状态和省长统治的次日作出的。

昆迪在新体制下负责领导该省行政管理，他称反恐是政府的优先事项。他表示，反恐工作缺乏协调，并承诺满足警察和反恐部门的需求。

为警察和特别部门提供资源

在昆迪与内政部长莫辛·纳克维共同主持的省级最高委员会会议上，相关机构被指示采取协调、有效且果断的措施，以根除恐怖主义并建立持久和平。

根据官方声明，基于情报的打击恐怖活动行动将继续进行。委员会还决定向警察和反恐部门提供现代化装备、车辆、武器、必要人员及其他资源。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

昆迪还特别强调警察人员的福祉、对其服务的公平报酬以及对其家属的支持。他表示，由于恐怖主义威胁，德拉伊斯梅尔汗、坦克和瓦济里斯坦地区的居民没有足够的行动自由。

法律部门的人事变动

紧急状态实施后，该省法律部门撤销了总检察长办公室61名法律官员的任命。其中包括26名副总检察长、31名助理总检察长以及4名获登记在法庭代理案件的律师。

根据10月11日的另一项决定，当局任命了27名新的法律官员：12名副总检察长、13名助理总检察长以及2名获登记在法庭代理案件的律师。

关注我们在